Do petka preleti vojaških letal v Cerkljah ob Krki, Kostanjevici na Krki in Pivki

Cerklje ob Krki/Kostanjevica na Krki/Pivka, 22. aprila - Od danes do petka bo na območju letališča Cerklje ob Krki, Kostanjevice na Krki in Osrednjega vadišča Slovenske vojske Postojna potekalo usposabljanje slušateljev mednarodnega tečaja kontrolorjev združenega ognja. V tem času bodo območja v določenih časovnih intervalih preletavala letala in helikopterji, so sporočili z obrambnega ministrstva.