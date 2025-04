UKC Ljubljana, onkološki inštitut in URI Soča pozivajo k ustavitvi predloga zakona o psihoterapevtski dejavnosti

Ljubljana, 22. aprila - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana, Onkološkem inštitutu Ljubljana in Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu (URI) Soča pozivajo k ustavitvi predloga zakona o psihoterapevtski dejavnosti. Menijo, da predlog znižuje standarde zdravstvene obravnave in izobrazbeni nivo strokovnjakov, ki naj bi v zdravstvu opravljali to dejavnost.