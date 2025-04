Prevozniki v BiH s tovornjaki zapeljali po sarajevskih cestah

Sarajevo, 22. aprila - Prevozniki v Bosni in Hercegovini so v ponedeljek protestirali v znak nezadovoljstva zaradi večletnih težav, zaradi katerih niso konkurenčni na trgu. Po sarajevskih ulicah je v znak nezadovoljstva zapeljalo prek 500 tovornjakov, prevozniki pa so oblastem postavili več zahtev in zagrozili z blokado cest po državi, poročajo mediji v BiH.