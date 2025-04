Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri nagradi za poslovno uspešnost

Ljubljana, 22. aprila - Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo zaposlenih pri zavarovalnici zaradi njihovega zdravstvenega stanja. Ugotovil je, da so bila merila za izplačilo nagrade za poslovno uspešnost diskriminatorna. Če so bili zaposleni med letom bolniško odsotni z delovnega mesta, so prejeli nižjo nagrado kot tisti, ki niso bili.