Trboveljski občini za ureditev cone Lakonca 9,3 milijona evrov evropskih sredstev

Trbovlje, 22. aprila - Trboveljska občina je z ministrstvom za kohezijo in regionalni razvoj podpisala pogodbo o sofinanciranju komunalnega opremljanja Obrtno-industrijske cone Lakonca na opuščenih rudniških površinah pod Bukovo goro. To ji bo prineslo 9,3 milijona evrov evropskih sredstev, celotni stroški projekta pa so ocenjeni na 9,8 milijona evrov.