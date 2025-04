TIC Čatež ob Savi v novih prostorih

Čatež ob Savi, 22. aprila - Turistično informativni center (TIC) Čatež ob Savi je svoje osrednje prostore za informiranje in promocijo turističnih vsebin preselil v Terme Čatež. Po besedah Anja Avšič iz brežiškega zavoda za podjetništvo in turizem so se za to odločili, ker so prejšnji prostori postali premajhni. Turistični obisk v prvi četrtini leta ocenjuje kot dober.