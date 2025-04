Metlika, 22. aprila - Policisti iz Metlike poročajo o nenavadni kraji. Iz cerkve v okolici Metlike so namreč tatovi v soboto nekaj pred 13.30 ukradli štiri košare z velikonočnimi jedmi. Kmalu zatem so policisti v zvezi s tem v naselju Dole prijeli 19-letnika in 22-letnico.