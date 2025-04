V Zvezi tabornikov Slovenije praznujejo svoj dan

Ljubljana, 22. aprila - Zveza tabornikov Slovenije danes zaznamuje dan tabornikov, ki sovpada z dnevom Zemlje. Zveza, ki je bila ustanovljena leta 1951, že 74 let spodbuja samostojnost in krepi vrednote, kot sta prijateljstvo in solidarnost. V sklopu dneva tabornikov je bil 12. aprila Taborniški feštival, poleti pa bodo priredili vseslovensko taborjenje Zlet 2025.