Vreme: Spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami in nevihtami

Ljubljana, 22. aprila - Danes bo spremenljivo, ponekod tudi pretežno oblačno. Nastale bodo posamezne plohe in tudi kakšna nevihta. V severovzhodni Sloveniji bo zapihal severni veter, drugod pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 24 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno. Popoldne bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, najvišje dnevne od 17 do 24 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami. Nekoliko hladneje bo. V petek bo oblačno, še bo možna kakšna ploha.

Vremenska slika: Ciklon z vremensko fronto potuje severno od Alp proti vzhodu in le nekoliko vpliva na vreme pri nas. K nam doteka precej vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes in v sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno. Popoldne bodo predvsem v krajih severno in zahodno od nas nastale plohe in nevihte.

Biovreme: Danes in v sredo bo vremenski vpliv zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazal kot povečan notranji nemir, razdražljivost, manjše motnje v spanju in hitrejša utrujenost.