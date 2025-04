Slovenska obrambna podjetja si prizadevajo za visokotehnološke produkte

Ljubljana, 23. aprila - Slovenska obrambna podjetja so zaželena v mednarodnem okolju, meni direktor Grozda obrambne industrije Slovenije Boštjan Skalar. Proizvajajo namreč kakovostne izdelke in so spodobna hitrega odzivanja. Skalar si želi, da bi se Slovenija prelevila v proizvajalko več končnih visokotehnoloških produktov z visoko dodano vrednostjo.