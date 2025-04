Ptujska občina lani skoraj v celoti realizirala načrtovani proračun

Ptuj, 22. aprila - Ptujski mestni svetniki so danes potrdili zaključni račun za minulo leto. Občina je realizirala 30,2 milijona evrov prihodkov oziroma 93 odstotkov od tistega, kar so načrtovali, in 28,8 milijona evrov odhodkov. Tekoče poslovanje je tako izkazovalo za 1,4 milijona evrov presežka, a so hkrati lani 1,8 milijona evrov v namenili za odplačilo dolga.