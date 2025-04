Jemen znova tarča smrtonosnih ameriških napadov

Sana, 22. aprila - Ameriške sile nadaljujejo napade na Jemen, vključno s prestolnico Sana, kjer so v noči na ponedeljek ubile najmanj 12 ljudi, so sporočili tamkajšnji hutijevci. Jemensko gibanje je v odgovoru po lastnih navedbah ciljalo ameriški letalonosilki in Izrael, poroča francoska tiskovna agencija AFP.