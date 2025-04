Detroit in Los Angeles do gostujočih zmag v končnici NBA

New York/Denver, 22. aprila - Košarkarji Detroit Pistons in Los Angeles Clippers so izenačili v serijah prvega kroga končnice severnoameriške lige NBA. Pistons so v gosteh ugnali New York Knicks s 100:94, medtem ko so bili Clippers s 105:102 boljši od Denver Nuggets Vlatka Čančarja. Slovenski košarkar znova ni dobil priložnosti za igro.