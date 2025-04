Kopitarjevi kralji po drami do uvodne zmage proti Edmontonu

Los Angeles, 22. aprila - Hokejisti Los Angeles Kings so dobili prvo tekmo prvega kroga končnice v severnoameriški ligi NHL. Kapetan Anže Kopitar in soigralci so bili po pravi drami v zadnji tretjini s 6:5 boljši od Edmonton Oilers, lanskih finalistov lige. Kopitar je prispeval podajo za tretji gol kraljev.