Newyorške borze s precejšnjimi padci

New York, 21. aprila - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili s precejšnjimi padci. Razlog so vnovični napadi ameriškega predsednika ZDA Donalda Trumpa na predsednika ameriške centralne banke Federal Reserve Jeroma Powella, s čimer se je na borzi sprožil nov krog razprodaj vrednostnih papirjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.