Po svetu žalovanje za papežem Frančiškom (zbirno)

Vatikan, 21. aprila - Svet je danes pretresla novica, da je umrl papež Frančišek, ki je Katoliško cerkev vodil 12 let. Kljub šibkemu zdravju po hudi bolezni je 88-letni papež, ki je umrl zaradi možganske kapi, dan prej še podelil velikonočni blagoslov. Številni žalujejo, voditelji pa so ga označili za velikega človeka in poudarili njegovo skrb za revne in ranljive.