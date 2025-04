Pregled - šport, 21. 4. (ponedeljek)

ŽENEVA - Slovenski motokrosist Tim Gajser je nastop na šesti dirki svetovnega prvenstva razreda MXGP v Švici končal s padcem v drugi vožnji, po katerem je odstopil. Gajser je kljub temu dirko končal kot deveti in obdržal skupno vodstvo, zdaj ima še 27 točk naskoka pred tekmeci v SP. Zmagal je Belgijec Lucas Coenen, drugi Slovenec Jan Pancar je bil deseti. Iz Gajserjeve ekipe Honda so sporočili, da prvi pregledi še niso pokazali resnosti poškodbe, še en zdravniški pregled ga čaka v torek.

DOMŽALE - Nogometaši Kalcerja Radomelj so v 31. krogu Prve lige Telemach doma izgubili proti Celju z 1:3 (1:0).

MURSKA SOBOTA - Nogometaši Mure so v 31. krogu Prve lige Telemach doma izgubili proti Mariboru z 1:2 (0:0).

MADRID - Švedski atlet Armand Duplantis, ameriška telovadka Simone Biles in nogometaši madridskega Reala so prejemniki športnih nagrad laureus za leto 2025, so danes sporočili iz akademije laureus. Med nominiranci v moški konkurenci je bil tudi slovenski kolesar Tadej Pogačar. Pogačar je bil med kandidati za nagrado, ob njem so bili v ožjem izboru še Duplantis, španski teniški igralec Carlos Alcaraz, francoski plavalec Leon Marchand in nizozemski dirkač Max Verstappen. Pri ženskah je nagrado dobila Simone Biles, na slavnostni prireditvi v Madridu pa so nagrado za ekipo leta podelili domačemu nogometnemu klubu Real.

RIM - Štiri tekme italijanskega nogometnega prvenstva serie A, ki so bile na sporedu danes, so po smrti papeža Frančiška prestavljene na poznejši datum, so sporočili iz vodstva italijanske lige. Nogometna zveza pa je objavila, da bodo danes odpadle vse tekme, tudi mladinskega in amaterskega nogometa. Papež Frančišek, navdušen nogometni navijač, je umrl na velikonočni ponedeljek v 89. letu starosti, so sporočili iz Vatikana.

STUTTGART - Latvijka Jelena Ostapenko je zmagovalka teniškega turnirja WTA 500 v Stuttgartu z nagradnim skladom 936.840 evrov. V finalu je premagala prvo nosilko, Belorusinjo Arino Sabalenko s 6:4, 6:1.