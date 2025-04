Večer o smrti papeža Frančiška (22. 4.)

Maribor, 21. aprila - Komentatorka Vanessa Čokl piše, da je za pokojnim papežem Frančiškom, ki je bil hkrati prvi Južnoameričan in prvi jezuit na čelu katoliške cerkve, 12 let mandata. Izpostavlja, da že dolgo noben pontifeks ni zapustil tako nemirnega sveta. Dodaja, da je bil Frančišek revolucionar, a manj, kot so napovedovali ob njegovi izvolitvi.