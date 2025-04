V Varnostnem svetu ZN pozivi za povečanje mednarodne pomoči Haitiju

New York, 21. aprila - Brez pravočasne, odločne in konkretne mednarodne pomoči se varnostni položaj na Haitiju ne bo spremenil, je danes v Varnostnem svetu ZN poudarila vodja Urada ZN na Haitiju (Binuh) Maria Isabel Salvador. O tem so se strinjali vsi, vendar pa enotnosti glede utrditve vloge ZN z mirovno misijo ni.