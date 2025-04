Vreme: Ponoči bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo

Ljubljana, 21. aprila - Zvečer in ponoči bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Proti jutru bo na Štajerskem, v Prekmurju in pod Karavankami zapihal veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo spremenljivo, ponekod tudi pretežno oblačno. Popoldne bodo nastale posamezne plohe in tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24, na Goriškem do 26 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo in četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo je plitev ciklon z oslabljeno vremensko fronto, ki sega vse do naših krajev. S šibkimi jugozahodnimi vetrovi k nam doteka topel in v višinah precej vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in ponoči se bo postopno pooblačilo. V Alpah bo nastalo nekaj ploh. V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Popoldne bodo nastale posamezne plohe in nevihte, ki bodo manj verjetne v notranjosti Hrvaške ter na Madžarskem.