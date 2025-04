Pogrešajo 70-letnico iz Velike Pirešice

Celje, 21. aprila - Svojci od nedelje pogrešajo 70-letno Marjano Pečnik iz Velike Pirešice. Visoka je okoli 165 centimetrov, srednje postave in ima temno rdečkaste lase. Najverjetneje je oblečena v temno zeleno jakno in temnejše hlače, so sporočili iz celjske policijske uprave. V iskalni akciji poleg policistov sodelujejo gasilci, vodniki reševalnih psov in domačini.