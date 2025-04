Iz sveta se vrstijo pokloni papežu Frančišku

Vatikan/Bruselj/Berlin/Moskva/Kijev, 21. aprila - Iz sveta se vrstijo izrazi sožalja in pokloni papežu Frančišku, ki je danes umrl. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je zapisala, da je s ponižnostjo in ljubeznijo navdihoval milijone. Številni, tudi francoski predsednik Emmanuel Macron in nemški kancler Olaf Scholz, so izpostavili njegova prizadevanja za ranljive ter dialog.