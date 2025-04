Umrl je papež Frančišek, zagovornik odrinjenih in ranljivih

pripravila Simona Grmek

Vatikan/Berlin/Bruselj/Ljubljana, 21. aprila - Iz Vatikana je danes prišla novica, da je umrl papež Frančišek. Prvi papež iz Latinske Amerike je bil 12 let na čelu Katoliške cerkve. Kljub šibkemu zdravju po hudi bolezni je 88-letni papež še dan prej pred tisoči verniki podelil velikonočni blagoslov. Številni voditelji so ga označili za velikega človeka in poudarili njegovo skrb za ranljive.