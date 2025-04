Pogreb Frančiška v devetih dneh, konklave v enem mesecu

Vatikan, 21. aprila - Pogreb papeža Frančiška, ki je umrl danes, star 88 let, bo v devetih dneh, konklave za izvolitev njegovega naslednika pa v enem mesecu, so sporočili iz Vatikana. Med verniki, ki so se začeli zgrinjati na Trg sv. Petra v Rimu, kjer so še na velikonočno nedeljo videli in pozdravili papeža, vladata pretresenost, nejevera in žalost.