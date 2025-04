V SŠK ob papeževi smrti izpostavili njegovo nesebično služenje človeštvu

Ljubljana, 21. aprila - V Slovenski škofovski konferenci (SŠK) so ob smrti papeža Frančiška izpostavili njegovo nesebično služenje Cerkvi in človeštvu. "Cerkev je vodil s sočutnim srcem, neutrudno oznanjal evangeljsko veselje in spodbujal k življenju po načelih ljubezni in pravičnosti," so zapisali. Župnijam so izdali tudi navodila, kako ravnati ob papeževi smrti.