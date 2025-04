Današnje tekme serie A zaradi smrti papeža prestavljene

Rim, 21. aprila - Štiri tekme italijanskega nogometnega prvenstva serie A, ki so bile na sporedu danes, so po smrti papeža Frančiška prestavljene na poznejši datum, so sporočili iz vodstva italijanske lige. Papež Frančišek, tudi navdušen nogometni navijač, je umrl na velikonočni ponedeljek v 89. letu starosti, so sporočili iz Vatikana.