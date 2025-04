Novico o smrti papeža Frančiška potrdili in se nanjo odzvali tudi v SŠK

Ljubljana, 21. aprila - Novico o smrti papeža Frančiška so potrdili in se nanjo odzvali tudi v Slovenski škofovski konferenci (SŠK). Kot so zapisali, je Frančiškov pontifikat zaznamovalo ponižno služenje "božjemu ljudstvu, usmiljenje in zavezanost marginaliziranim". Izdali so navodila župnijam, kako ravnati ob novici ob papeževi smrti.