Vatikan, 21. aprila - Papež Frančišek je umrl danes v starosti 88 let, so sporočili iz Vatikana. Frančišek je umrl ob 7.35, dan po tistem, ko se je na velikonočno nedeljo pojavil na Trgu svetega Petra. Prvi papež iz Latinske Amerike je bil 12 let na čelu Katoliške cerkve z 1,4 milijarde vernikov po vsem svetu.