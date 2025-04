Vreme: Danes bo dokaj sončno

Ljubljana, 21. aprila - Danes bo večinoma sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, medtem ko bo popoldne ponekod na zahodu zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo spet zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, v vzhodnih krajih do 26 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo spremenljivo, ponekod tudi pretežno oblačno. Popoldne bodo nastale posamezne plohe in tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, najvišje dnevne od 18 do 24, na Goriškem do 26 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo in četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo je plitev ciklon z oslabljeno vremensko fronto, ki sega vse do naših krajev. S šibkimi jugozahodnimi vetrovi k nam doteka topel in v višinah precej vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo deloma jasno, več oblačnosti bo občasno v krajih zahodno in južno od nas. Pihal bo jugozahodni veter. Toplo bo. V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Popoldne bodo nastale posamezne plohe in nevihte, ki bodo manj verjetne v notranjosti Hrvaške ter na Madžarskem.

Biovreme: Danes vreme večini ljudi ne bo povzročalo opaznih težav s počutjem. Zvečer se bo pojavila zmerna obremenitev, ki bo trajala tudi v torek. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazala kot povečan notranji nemir, razdražljivost, manjše motnje v spanju in hitrejša utrujenost.