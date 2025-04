Gilgeous-Alexander, Jokić in Antetokounmpo finalisti za nagrado MVP

New York, 21. aprila - Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander, Srb Nikola Jokić in Grk Giannis Antetokounmpo so trije finalisti za nagrado za najkoristnejšega igralca (MVP) redne sezone košarkarske lige NBA, ki se je pravkar končala. To je že četrta zaporedna sezona, v kateri so bili vsi trije finalisti rojeni zunaj ZDA.