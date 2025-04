V Ukrajini po izteku prekinitve ognja številni ruski napadi z droni

Kijev, 21. aprila - Več ukrajinskih regij so nekaj ur po izteku 30-urne velikonočne prekinitve ognja, ki jo je razglasila Rusija, ponoči napadli ruski droni, je sporočila ukrajinska vojska. Ukrajinske oblasti so izdale opozorila pred napadi v regijah Kijev, Herson, Dnipropetrovsk, Čerkasi, Mikolajiv in Zaporožje. Ruska vojska poročil o napadih za zdaj ne komentira.