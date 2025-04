Prva bitka za Ontario pripadla Torontu

Toronto, 21. aprila - Hokejisti Toronto Maple Leafs so v prvem krogu končnice vzhodne konference lige NHL s 6:2 na domačem ledu premagali Ottawa Senators in v boju na štiri zmage v tako imenovani bitki za Ontario, prvi po 21 letih, povedli z 1:0. Izkazal se je Mitch Marner z golom in dvema podajama.