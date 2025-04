Košarkarji Oklahome v prvem krogu do zgodovinske zmage

New York, 21. aprila - Košarkarji Oklahoma City Thunderja so na prvi tekmi končnice zahoda lige NBA v boju na štiri zmage visoko porazili Memphis Grizzlies s 131:80, razlika 51 točk pa je bila najvišja v zgodovini uvodnih tekem nadaljevanja sezone. Z zmagami so končnico severnoameriškega prvenstva odprli tudi prvaki iz Bostona, Cleveland in Golden State.