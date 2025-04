Mediji: Ameriški obrambni minister informacije o napadih delil v še enem klepetu na Signalu

Washington, 21. aprila - Ameriški obrambni minister Pete Hegseth, ki je od marca tarča kritik zaradi objave zaupnih informacij na skupinskem klepetu uradnikov vlade o napadu na Jemen, je tovrstne informacije delil tudi v zasebnem klepetu na Signalu, v katerega so bili vključeni njegova soproga, brat in osebni odvetnik, so v nedeljo poročali ameriški mediji.