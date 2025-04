Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 20. aprila - Nevarnost snežnih plazov je zmerna, 2. stopnje, čez dan pa se poveča zaradi segrevanja in sonca, zlasti na prisojnih pobočjih. Snežna odeja je mokra in nestabilna, možni so tudi spontani plazovi in podiranje opasti, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Snežna odeja je večinoma mokra in marsikje premočena do tal, zjutraj pa v visokogorju pomrznjena. Vrhnje plasti snežne odeje so manj sprijete tudi v visokogorju, zato je snežna odeja manj stabilna. Plazovi mokrega sprijetega in nesprijetega snega se lahko sprožijo predvsem na strmih prisojnih pobočjih že ob manjši obremenitve, še zlasti od poznega dopoldneva do večera. Možni pa so tudi še posamezni spontani plazovi mokrega snega ter talni plazovi in podiranje opasti.

Spet se je segrelo, zato se sneg seseda in preobraža. Ponoči v visokogorju pomrzne, čez dan se ojuži. Le v senčnih legah visokogorja sneg ostane tudi čez dan večinoma pomrznjen. Nižje se tali in izgineva. Snežne in plazovne razmere so značilno spomladanske.

Danes bo precej jasno, občasno bo nekaj oblačnosti predvsem v Julijcih in predgorju, pa tudi vrhovi drugod bodo lahko občasno v oblakih. Ledišče je na nadmorski višini okoli 2500 metrov. Pihal bo zmeren, ponekod občasno močan jugozahodnik. V ponedeljek bo precej prosojne koprenaste oblačnosti, nekateri vrhovi pa bodo lahko občasno tudi v oblakih. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Še malce topleje bo kot danes. V torek bo sprva delno jasno, nato bo nastajala kopasta oblačnost, popoldne bo nekaj plohe ali kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, v visokogorju bo še pihal šibak jugozahodnik. V sredo in četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno, vrhovi bodo pogosto v oblakih. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte.

V hribih se bodo nadaljevale spomladanske snežne in plazovne razmere. Nižje bo sneg kopnel, višje pa se bo sesedal in preobražal. Od srede dalje zaradi povečane oblačnosti tudi v visokogorju ne bo izrazitejšega nočnega ohlajanja, zato bo le nad ničto izotermo sneg ostajal trši in deloma pomrznjen. Krajevne padavine bodo spet močile snežno odejo, nad okoli 2500 metrov pa bo nekaj novega snega. V ponedeljek in torek bo še znaten vpliv sonca in dnevnega segrevanja, zato bo snežna odeja manj stabilna sredi dneva in popoldne. Potem pa zaradi oblačnosti dnevni hod ne bo prišel do izraza. Možni bodo posamezni plazovi mokrega snega, tudi talni in sicer na strmih pobočjih ter v strmih grapah. Nad mejo sneženja bo snežna odeja bolj stabilna, a bo tam nekaj novega snega. Zaenkrat ni videti, da bi ga bilo več kot 10 do 20 centimetrov, razlike v količini pa bodo lahko znatne.