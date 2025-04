Na Bovškem iz Koritnice rešili 30-letnega avstrijskega kajakaša

Bovec, 20. aprila - Na reki Koritnica ob regionalni cesti Bovec-Trenta se je danes okoli poldneva ponesrečil 30-letni avstrijski kajakaš. Med plovbo se je prevrnil in se zagozdil za skalo, od koder ga je rešil prijatelj. Zdravnik telesnih poškodb ni ugotovil, a so ga kljub temu predali avstrijskim reševalcem, so sporočili s Policijske postaje Nova Gorica.