Pirati s protestom pozvali k popolni legalizaciji konoplje

Ljubljana, 20. aprila - V Sloveniji bi morali konopljo popolnoma legalizirati, vladajoče stranke pa legalizacije ne bi smele zlorabiti v predvolilne namene, so na današnji protestni akciji v Ljubljani poudarili v Piratski stranki Slovenije. Predlog zakona o konoplji za medicinsko rabo, ki so ga pripravili v Svobodi in Levici, je po njihovem mnenju korak nazaj.