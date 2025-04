Pogrešajo 53-letnika iz Kranja

Maribor, 20. aprila - Policisti iščejo pogrešanega 53-letnega Damjana Žepiča iz Kranja. Visok je 175 centimetrov in suhe postave s kratko pristriženimi rjavimi lasmi. Oblečen je v temno sive hlače znamke Adidas in turkizno majico z dolgimi rokavi, obut pa v rdeče športne copate znamke Salomon. Nazadnje so ga videli danes okoli poldneva na Ptuju.