Papež Frančišek ob veliki noči pozval k svobodi veroizpovedi

Vatikan, 20. aprila - Papež Frančišek je danes v tradicionalni poslanici Urbi et orbi (mestu in svetu) ob veliki noči pozval k svobodi veroizpovedi in spoštovanju stališč drugih, saj brez tega mir ni mogoč. Izrazil je skrb zaradi porasta antisemitizma in obsodil vojno v Gazi. Papeževe besede je ob njegovi prisotnosti na balkonu Bazilike svetega Petra prebral sodelavec.