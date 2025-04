Peterica judoistov na EP v boj za novo kolajno

piše Aleksander Gasser

Ljubljana, 21. aprila - V Podgorici se bo v sredo začelo evropsko prvenstvo v judu. Z izjemo kolajne Stanka Topolčnika (1969) so Slovenci niz uspehov začeli leta 2002 z odličji Petre Nareks in Raše Srake na domačem prvenstvu v Mariboru. V dobrih dveh desetletjih se je na evropskih prvenstvih odličij nabralo 55 in cilj petčlanske slovenske odprave je nova kolajna.