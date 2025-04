Trenerja Rangers in Ducks po koncu rednega dela lige NHL brez službe

New York, 20. aprila - Po koncu rednega dela sezone severnoameriške hokejske lige NHL sta brez zaposlitve ostala dva trenerja. New York Rangers so se razšli s trenerjem Petrom Laviolettom, potem ko se niso prebili v končnico, Gregu Croninu pa so vrata pokazali pri ekipi Anaheim Ducks, ko so prav tako ostali brez končnice.