V Ribnici po sporu z ognjem poškodoval znanca

Ribnica, 20. aprila - V Ribnici je v soboto zvečer 47-letni osumljenec po doslej zbranih podatkih policije po sporu z 52-letnim znancem tega polil z vnetljivo tekočino in ga nato hudo poškodoval z ognjem. Odpeljali so ga v ljubljanski klinični center, njegovo življenje pa po prvih podatkih ni ogroženo. Policisti so osumljencu že odvzeli prostost.