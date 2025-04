Policisti prosijo za informacije o prometni nesreči v Slovenski Bistrici

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Maribor, se je nesreča zgodila okoli 11. ure v neposredni bližini naslova Partizanska ulica 27. Voznik je med vožnjo iz krožišča na prehodu za pešce trčil v pešca, ki je pravilno prečkal prehod.

Pešec je po trku padel po cestišču in se lahko telesno poškodoval. Na pomoč so mu priskočili mimoidoči in povzročitelj.

Policisti zaradi razjasnitve okoliščin nesreče naprošajo morebitne očividce, še posebej voznika neznanega modrega vozila, ki se je pogovarjal s poškodovanim pešcem, naj se zglasijo na policijski postaji Slovenska Bistrica ali pokličejo na številko 02/843 29 00 oziroma 113.