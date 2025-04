Vreme: Delno jasno

Ljubljana, 20. aprila - Danes bo precej jasno, nekaj oblačnosti bo v zahodni in deloma osrednji Sloveniji. Pihal bo jugozahodnik, ki bo izrazitejši v notranjosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21, v vzhodnih krajih do 24 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo deloma sončno, občasno bo povečana koprenasta oblačnost. Čez dan bo spet zapihal jugozahodnik, ki bo nekoliko šibkejši kot danes. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 24, v vzhodnih krajih do 26 stopinj Celzija.

Obeti: v torek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Popoldne bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Tudi v sredo bo spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami.

Vremenska slika: nad delom zahodne in srednje Evrope ter nad južno Skandinavijo je plitvo območje nizkega zračnega tlaka. Vremenska fronta je nad Francijo in zahodnim Sredozemljem in se le počasi pomika proti Italiji. Pred njo z okrepljenim jugozahodnim vetrom k nam doteka bolj suh in toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: prevladovalo bo sončno vreme, več oblačnosti bo občasno v krajih zahodno in južno od nas. Pihal bo jugozahodni veter. Toplo bo.

Biovreme: vpliv vremena na počutje bo v nedeljo večinoma ugoden in spodbuden. V ponedeljek bo vpliv zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazal kot povečan notranji nemir, razdražljivost, manjše motnje v spanju in hitrejša utrujenost.