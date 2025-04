Winnipeg in Colorado odprla končnico lige NHL z zmagama

Winnipeg, 20. aprila - Onstran Atlantika so se v soboto po lokalnem času začeli letošnji boji za Stanleyjev pokal. Ekipi Winnipeg Jets in Colorado Avalanche sta prvi krog končnice severnoameriške hokejske lige NHL odprli z zmagama. Jets so v prvi tekmi prvega kroga zahodne konference premagali St. Louis Blues s 5:3, ekipa Avalanche pa je bila boljša od Stars s 5:1.