Škofje ob veliki noči poudarili pomen upanja, ki ga prinaša Jezusovo vstajenje

Ljubljana/Maribor, 20. aprila - Ob današnjem največjem krščanskem prazniku, veliki noči, so škofje darovali vstajenjske maše. V pridigah so večinoma poudarili upanje, ki ga človeku prinaša Jezusovo vstajenje. "Kristus je vstal in s svojimi učenci prehodil pot do konca sveta. Bodimo tudi mi del te poti, ki spreminja svet v vrt upanja," je pozval ljubljanski nadškof Stanislav Zore.