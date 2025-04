Prepričljivi Aston Villi derbi boja za ligo prvakov

London, 19. aprila - Nogometaši Aston Ville so očitno hitro preboleli izpad v ligi prvakov proti PSG. V ligi najmočnejših evropskih moštev želijo nastopiti tudi v naslednji sezoni, v 33. krogu državnega prvenstva so se temu tudi približali, prepričljivo, s 4:1 so premagali neposrednega tekmeca v boju za uvrstitev med najboljših pet ekip, Newcastle.