Olga Danilović in Elina Svitolina finalistki v Franciji

Pariz, 19. aprila - Ukrajinka Elina Svitolina in Srbkinja Olga Danilović sta finalistki turnirja WTA 250 v Rouenu v Franciji. Svitolina je v polfinalu upravičila vlogo prve nosilke in premagala Romunko Gabrielo Ruse s 6:0, 6:2, Danilović, ki je tretjepostavljena igralka 242.100 evrov vrednega turnirja, pa je bila boljša od Nizozemke Suzan Lamens s 6:4 in 6:4.