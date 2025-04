Putin napovedal velikonočno premirje v Ukrajini

Moskva, 19. aprila - Ruski predsednik Vladimir Putin je danes razglasil velikonočno premirje v konfliktu v Ukrajini. Začelo se bo danes in bo trajalo do nedelje do polnoči, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki se sklicuje na ruske televizije. Moskva je po Putinovih besedah odprta za pogajanja in mirovna prizadevanja.