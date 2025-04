Pri slapu Kozjak na Kobariškem reševali 22-letnika iz Španije

Kobarid, 19. aprila - V petek je 22-letni državljan Španije želel zaplavati pod slapom Kozjak na Kobariškem, a se je moral med plavanjem zaradi visokega vodostaja in močnega toka zateči na bližnje skale. Ker si ni upal odplavati nazaj, so njegovi prijatelji na pomoč poklicali policijo in reševalce. Nepoškodovanega ga je do brežine pripeljal lokalni kajakaš.